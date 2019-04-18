رزمة نبيذ كبارنيه سوڤينيون Unfiltered بمبلغ 220 ش.النبيذ قوي وفي نفس الوقت متوازن وانيق.رزمة تشمل ثلاث انواع نبيذ من سلسلة "ريخاسيم": كبارنيه ديشون ومارلو وروزيه ديشون وفتّاحة نبيذ بمبلغ 240 ش.

تُقدم المعصرة رزمة احتفالية فيها نبيذان من سلسلة Free Run: كبارنيه سوڤينيون ومارلو وكأسان نبيذ هدية - 135 ش.نبيذ كبارنيه سوڤينيون فاكهي ومتبل مع دمج خشب بلوط, نشتم رائحة الخوخ والكُشمش الأسود والتوابل. في الفم نكهات قهوة. نبيذ مارلو قوي وفاكهي فيه طعمات كرز وانواع توت مختلفة وتوابل وڤانيل.

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