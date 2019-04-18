عودة, يُطالب, وزير, الصحة, بإقامة, مستشفى, ببلدة, عربيّة,

كلمات متعلقةعودة, يُطالب, وزير, الصحة, بإقامة, مستشفى, ببلدة, عربيّة,
عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...
لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...
بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...
شارك العشرات من أصحاب المصالح التجاريّة والمبادرين في شفاعمرو ومنطقة الشمال في...
قام الدكتور حنا سويد ممثلاً عن المركز العربي للتخطيط البديل وبالنيابة عن المجلس...
لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...
زار المدير العام للوزارة شموئيل ابواب عددا من القرى العربيّة للإطلاع عن كثب على...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة اليوم الخميس لائحة...
اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة...
تدعو لجنة منطقة الناصرة للحزب الشيوعي، الجماهير الواسعة، لأوسع مشاركة في مظاهرة...