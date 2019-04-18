عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة

أبرق النائب أيمن عودة برسالة لوزير الصحة ليتسمان مطالبًا إياه بإقامة أول مستشفى رسمي في بلدة عربية، بحسب كل الاعتبارات السكانية، والبُعد الجغرافي عن المستشفيات الرسمية. مقدمًا مدينة سخنين كنموذج ملائم. وجاءت مطالبة عودة في أعقاب اتفاق الوزير ليتسمان اليوم (الخميس) مع رؤساء الأحزاب على أن تدرج الأحزاب مطلب تطوير الصحة العامة ضمن جدول مطالبها لتشكيل الحكومة القادمة. وفي تعقيبه قال النائب عودة: " سيكون هذا الإقتراح أحد المشاريع النضاليّة المهمّة التي سأقودها خلال هذه الدّورة، فليس هناك أصدق من مطلب إقامة مستشفى في بلدة عربيّة إحقاقًا للحقوق الاجتماعيّة والمدنيّة لصالح المواطنين العرب. سنستمر في انتزاع ميزانيّات مهمّة لصالح مجتمعنا وبلداتنا كما فعلنا بالمفاوضات المثابرة حول خطة 922 في الدورة السابقة. لدينا الكثير من المطالب العادلة. ولن نستكين حتى تحقيقها."