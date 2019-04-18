تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-18 22:01:23 اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي |  2019-04-19 00:22:15 مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق |  2019-04-18 23:37:11 فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام |  2019-04-18 23:34:38 فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي |  2019-04-18 21:20:52 عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها |  2019-04-18 20:08:21 صلاح وميسي يُزينان التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال |  2019-04-18 20:06:16 جسر السلام.. جسر يُداس عليه |  2019-04-18 19:30:12 وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة |  2019-04-18 19:29:03 د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية |  2019-04-18 19:27:22 عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة |  2019-04-18 19:25:50 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام |  2019-04-18 09:37:31 مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد |  2019-04-18 17:17:59 المدير العام للوزارة شموئيل أبواب في زيارة تفقدية للبيروني عرابة |  2019-04-18 12:31:09 كوشنير يرجح الاعلان عن صفقة القرن الامريكية بعد شهر رمضان المبارك |  2019-04-18 11:00:04 أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها.. فحرقوها حتى الموت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أبرق النائب أيمن عودة برسالة لوزير الصحة ليتسمان مطالبًا إياه بإقامة أول مستشفى رسمي في بلدة عربية، بحسب كل الاعتبارات السكانية، والبُعد الجغرافي عن المستشفيات الرسمية. مقدمًا مدينة سخنين كنموذج ملائم.  وجاءت مطالبة عودة في أعقاب اتفاق الوزير ليتسمان اليوم (الخميس) مع رؤساء الأحزاب على أن تدرج الأحزاب مطلب تطوير الصحة العامة ضمن جدول مطالبها لتشكيل الحكومة القادمة.  وفي تعقيبه قال النائب عودة: " سيكون هذا الإقتراح أحد المشاريع النضاليّة المهمّة التي سأقودها خلال هذه الدّورة، فليس هناك أصدق من مطلب إقامة مستشفى في بلدة عربيّة إحقاقًا للحقوق الاجتماعيّة والمدنيّة لصالح المواطنين العرب.  سنستمر في انتزاع ميزانيّات مهمّة لصالح مجتمعنا وبلداتنا كما فعلنا بالمفاوضات المثابرة حول خطة 922 في الدورة السابقة. لدينا الكثير من المطالب العادلة. ولن نستكين حتى تحقيقها."
عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة




كلمات متعلقة

عودة, يُطالب, وزير, الصحة, بإقامة, مستشفى, ببلدة, عربيّة,

تابعونــا

اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي 2019-04-18 | 22:01:23

عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...

مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق 2019-04-19 | 00:22:15

لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...

عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها 2019-04-18 | 21:20:52

بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...

وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة 2019-04-18 | 19:30:12

شارك العشرات من أصحاب المصالح التجاريّة والمبادرين في شفاعمرو ومنطقة الشمال في...

د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية 2019-04-18 | 19:29:03

قام الدكتور حنا سويد ممثلاً عن المركز العربي للتخطيط البديل وبالنيابة عن المجلس...

مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد 2019-04-18 | 09:37:31

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...

المدير العام للوزارة شموئيل أبواب في زيارة تفقدية للبيروني عرابة المدير العام للوزارة شموئيل أبواب في زيارة تفقدية للبيروني عرابة 2019-04-18 | 17:17:59

زار المدير العام للوزارة شموئيل ابواب عددا من القرى العربيّة للإطلاع عن كثب على...

اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش 2019-04-18 | 10:33:57

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة اليوم الخميس لائحة...

اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا 2019-04-18 | 09:57:56

اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة...

الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى 2019-04-18 | 09:43:23

تدعو لجنة منطقة الناصرة للحزب الشيوعي، الجماهير الواسعة، لأوسع مشاركة في مظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي مسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com