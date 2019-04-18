المدير, العام, للوزارة, شموئيل, أبواب, في, زيارة, تفقدية, للبيروني, عرابة,

زار المدير العام للوزارة شموئيل ابواب عددا من القرى العربيّة للإطلاع عن كثب على برنامج مدارس الأعياد- نيتسانيم . رافقه في زيارته المفتّش عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي وعدد من المفتّشين وكانت فرصة للاجتماع برؤساء السّلطات المحليّة لهذه البلدات للإستماع منهم عن إحتياجات جهاز التّعليم في قراهم .

برنامج الأعياد ينفّذ في عطلتي الشّتاء والرّبيع لمدّة 5 أيّام والبرنامج معد لطلاب رياض الأطفال حتّى طلاب الصّفوف الثّالثة .حيث يستفيد الطلاب من برنامج متنوّع ومن نشاطات متعدّدة في مجالات مختلفة مثل الرّياضه،الموسيقى ،الفن،المسرح،التّجارب العلميّة، وبرامج ترفيهيّة.اشتراك السّلطات المحليّة هو مجّاني على الأغلب وذلك وفق العنقود الاجتماعي الاقتصادي التي تتبع له السّلطة المحليّة .مدارس الأعياد في المجتمع اليهودي في عيدي الأنوار والفصح وفي المجتمع العربي في عطلتي الشّتاء والرّبيع .المحطّ الأولى : جديدة مكرمدرسة عمر بن الخطّاب( مديرة المدرسة المربّية ميمنه حمدو).بداية إلتقى المدير العام برئيس السّلطة المحليّة وقاما والوفد المرافق بجولة بمحطات نيتسانيم المتنوّعة .يشارك في البرنامج 321طالبا ويعمل في البرنامج مركّز و-8مرشدين وعدد من المتطوّعين . المدرسة بشكل عام تقوم بعدّة برامج تربويّة وأهمّها نهج صحّي سليم .المحطّة الثّانية : البعنةالمدرسة الإبتدائيّة أ مدير المدرسة المربّي مهنّا بدران عدد طلاب المدرسة 220 طالبا يشترك منهم 106 طالبا في برنامج نيتسانيم .يشرف على البرنامج قسم من معلّمي المدرسة وعدد من المرشدين والمتطوّعين .المحطّة الثّالثة:سخنينمدرسة المتنبّيمدير المدرسة حمد سيد أحمد .يتعلّم في المدرسة 386 طالبا شارك منهم في البرنامج 116 طالبا .المدرسة تتميّز بالبحث العلمي،الإبداع وتطوير موضوع الاستدامة .المحطّة الرّابعة : عرّابهمدرسة البيروني مدير المدرسة المربّي إحمد نصّاريتعلّم في المدرسة 391طالبا ،يشترك في البرنامج 115 طالبا .في نهاية الجولة عُقِد إجتماع تلخيصي لبرنامج نيتسانيم حيث يلاحظ إزدياد في عدد الطلاب المشتركين في البرنامج مقارنة مع العام المنصرم ونستطيع أن نقول بأنّ أكثر من نصف مليون طالب يشاركون في هذا البرنامج التّربوي والمُراقب وانضم إليه هذا العام أكثر من 30 الف طالب جديد .ويهدف البرنامج كما قلنا لتقليص الفجوات الاجتماعيّة وتوفير فرصة متساوية لكل طالب.