كوشنير, يرجح, الاعلان, عن, صفقة, القرن, الامريكية, بعد, شهر, رمضان, المبارك,

اعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ان خطة السلام للشرق الأوسط التي قامت الإدارة الامريكية ببلورتها ستنشر بعد شهر رمضان المبارك وبعد تشكيل الحكومة في إسرائيل اي ربما في شهر يونيو حزيران القادم.

وفي لقاء مغلق مع مجموعة من سفراء دول في واشنطن الليلة الماضية قال كوشنير ان الخطة تلزم الجانبين بتقديم تنازلات وانه لها شقان احدهما سياسي والأخر اقتصادي. واكد كوشنير ان الخطة لا تعرض امن إسرائيل للخطر.الاتحاد الاوروبي ينوي نشر بيان لموقفه حيال الشرق الاوسطوفي غضون ذلك علم ان الاتحاد الاوروبي يدرس نشر اعلان يعرض فيه مبادئ الاتحاد لاحلال السلام في الشرق الاوسط وذلك اذا اتضح ان خطة ترامب لا تشمل حل الدولتين المبني على خطوط 67 .وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغاريني ان حل الدولتين بات يتلاشى ويتم اقتطاع اجزاء منه .