لئومي, يطلق, مجموعة, من, الحلول, والمنتجات, البنكية, بشروط, مريحة, وملائمة, لاحتياجات, الزبائن‎,

ع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعرض لئومي لزبائنه في المجتمع العربي مجموعة من القروض بشروط مريحة، ويمنحهم اختيار مسارات القروض المريحة والمناسبة لهم ولاحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان.

تكون المصاريف في شهر رمضان المبارك فوق المعدل على المنتوجات الغذائية، الاستهلاكية، الهدايا وغيرها، وفي ضوء ذلك، يعرض بنك لئومي مسارات قروض خاصة بشروط مغرية ويمنح الزبائن إمكانية الاستمتاع بشهر رمضان دون قلق والاستعداد له بشكل صحيح ومدروس.يُذكر انه بالإمكان الحصول على القروض بواسطة كبسة زر من خلال جميع قنوات لئومي الديجيتالية : موقع لئومي، تطبيق لئومي، نقاط الخدمة الذاتية في الفروع، مركز الخدمات المصرفية الهاتفي 5522*، ولدى موظفي البنك في فروع لئومي المنتشرة في أنحاء الوسط العربي.