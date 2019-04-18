ولادة, نادرة, تحير, الأطباء, في, أميركا,

منذ ولادته بدون جلد، يسعى الأطباء في مستشفى هيوستن بولاية تكساس الأميركية، جاهدين لمعرفة السبب الذي أدى إلى ظهور هذه الحالة "النادرة".

وولد الطفل جائبري غري خلال عملية قيصرية بمدينة سان أنطونيو في ليلة رأس السنة، وتفاجئ الأطباء باختفاء جلد المولود، باستثناء رأسه وساقيه، وفق ما ذكر موقع "نيويورك بوست".وفي ظل غياب هذا الحاجز بين جسده والعالم، لم تتمكن والدة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر من احتضانه أو تقبيله.وأدخل الطفل مؤخرا إلى مستشفى في مدينة هيوستن بتكساس، حيث يمتلك الأطباء هناك خبرات أكبر في مجال علاج الأمراض الجلدية النادرة.وكان الأطباء في مستشفى سان أنطونيو أخبروا الوالدين في البداية أن الطفل مصاب بحالة " أبلسيا كوتيس" أو "عدم تنسج الجلد الخلقي"، وهي حالة نادرة تؤدي إلى فقدان الجلد.