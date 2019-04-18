قبلة, من, نادين, نسيب, نجيم, لجمهورها!,

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نشر الممثل السوري مكسيم خليل الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...
المسلسلات السورية في رمضان 2019 ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب...
شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية...
استطاعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها...
ازمة كبيرة يواجهها برنامج الفنان المصري رامز جلال التي ينتمي لنوعية برامج...
نشر الحساب الرسمي لشركة “صبّاح إخوان” الفيديو الترويجي الأول للجزء الثالث من...
اعلنت الفنانة اليسا خبرين لجمهورها الاول وصفته بالسيء وهو تأجيل اطلاق كليب كرهني...
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد الشعانين داخل إحدى الكنائس في بيروت...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الفنانة اللبنانية...
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع...