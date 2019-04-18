تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-18 12:31:09 كوشنير يرجح الاعلان عن صفقة القرن الامريكية بعد شهر رمضان المبارك |  2019-04-18 11:00:04 أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها.. فحرقوها حتى الموت |  2019-04-18 10:33:57 اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش |  2019-04-18 10:10:00 محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019 |  2019-04-18 09:57:56 اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا |  2019-04-18 09:43:23 الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى |  2019-04-18 09:40:59 الكشف عن قضية تزوير رخص سياقة في منطقة شرقي القدس مقابل 30 الى 40 الف شيكل واعتقال مشتبهين عرب |  2019-04-18 09:37:31 مصرع شاب 20 عاما بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد |  2019-04-18 00:19:26 إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" |  2019-04-17 23:55:57 توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال |  2019-04-17 23:56:54 ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال |  2019-04-17 22:39:28 مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع |  2019-04-17 23:34:40 مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية |  2019-04-17 20:42:59 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-04-17 19:30:22 الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قبلة من نادين نسيب نجيم لجمهورها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر لجمهورها ومتابعيها على دعمهم المستمر لها، معربة عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية التي تتلقاها حول مسلسلها الجديد “خمسة ونص” المقرر أن تخوض فيه السباق الرمضاني المقبل.



 وشاركت “نادين” عبر حسابها على “إنستقرام”، بفيديو عفوي لها، ظهرت فيه وهي تمنح جمهورها قبلة رقيقة، وعلقت عليه قائلة: “هيدي بوسة الكن، شكراً على محبتكم ودعمكم الدائم، أنا عم شوف كل تعليقاتكم ومبسوطة أنكم ناطرين المسلسل إن شاء الله يعجبكم”.



يشار إلى أن مسلسل “خمسة ونص”، بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي، وهو من تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق الصباح.




كلمات متعلقة

قبلة, من, نادين, نسيب, نجيم, لجمهورها!,

تابعونــا

مكسيم خليل يشوّق الجمهور لـ "صانع الأحلام"- فيديو مكسيم خليل يشوّق الجمهور لـ "صانع الأحلام"- فيديو 2019-04-18 | 10:24:32

نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...

القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 2019-04-17 | 17:48:37

المسلسلات السورية في رمضان 2019 ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب...

الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور 2019-04-17 | 15:50:16

شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية...

خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي 2019-04-17 | 14:50:47

استطاعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها...

برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان 2019-04-17 | 13:50:48

ازمة كبيرة يواجهها برنامج الفنان المصري ​رامز جلال​ التي ينتمي لنوعية برامج...

شاهدوا … اول برومو لمسلسل الهيبة الحصاد رمضان 2019 شاهدوا … اول برومو لمسلسل الهيبة الحصاد رمضان 2019 2019-04-17 | 12:37:16

نشر الحساب الرسمي لشركة “صبّاح إخوان” الفيديو الترويجي الأول للجزء الثالث من...

+ - إليسا تعلن خبرين: الأول سيّء والثاني سعيد + - إليسا تعلن خبرين: الأول سيّء والثاني سعيد 2019-04-17 | 12:30:49

اعلنت الفنانة اليسا خبرين لجمهورها الاول وصفته بالسيء وهو تأجيل اطلاق كليب كرهني...

نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين في أجواء أسرية مبهجة نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين في أجواء أسرية مبهجة 2019-04-17 | 11:30:14

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد الشعانين داخل إحدى الكنائس في بيروت...

سيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية وتحتاج الى "معجزة" سيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية وتحتاج الى "معجزة" 2019-04-17 | 11:30:43

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الفنانة ال​لبنان​ية...

صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: "اكتشفوا الغلط" صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: "اكتشفوا الغلط" 2019-04-17 | 10:15:20

نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققمفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي حادث طرق مدخل مروع البعينة نجيدات اصابات احداها خطيرة قرية حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة تمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة اعتقال قاصر بندقية ام الفحم 4 عبوات الشرطة مداهمة بيت اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي انزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادساعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com