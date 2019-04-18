قبلة, من, نادين, نسيب, نجيم, لجمهورها!,

وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر لجمهورها ومتابعيها على دعمهم المستمر لها، معربة عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية التي تتلقاها حول مسلسلها الجديد “خمسة ونص” المقرر أن تخوض فيه السباق الرمضاني المقبل.

وشاركت “نادين” عبر حسابها على “إنستقرام”، بفيديو عفوي لها، ظهرت فيه وهي تمنح جمهورها قبلة رقيقة، وعلقت عليه قائلة: “هيدي بوسة الكن، شكراً على محبتكم ودعمكم الدائم، أنا عم شوف كل تعليقاتكم ومبسوطة أنكم ناطرين المسلسل إن شاء الله يعجبكم”.يشار إلى أن مسلسل “خمسة ونص”، بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي، وهو من تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق الصباح.