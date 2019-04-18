اتهام, وليد, وتد, من, باقة, الغربية, بقتل, زوجته, سوزان, خنقا, امام, طفلهما, ودفن, جثتها, بحرش,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة اليوم الخميس لائحة اتهام ضد وليد خالد وتد 44 عاما من باقة الغربية بتهمة قتل زوجته سوزان وتد امام ابنهما الرضيع , والتشويش على مجريات التحقيق .

ويستدل من لائحة الاتهام انه على خلفية العلاقات المتدهورة والكراهية والغيرة من زوجته قرر المتهم قتلها .ويوم 26.3.19 حوالي الساعة 16:30 وصل المتهم برفقو ابنه الرضيع الى مطعم في باقة الغربية هناك كانت تعمل المرحومة , واوصلها الى بيتهماومع وصولها البيت بدأت المرحومة تستعد لمناسبة ما حينها اقترب منها المتهم وقف خلفها وضع كف يده على فمها خنقها وربط حبلا حول عنقها وشده جيدا وبقوة حتى فارقت الحياة كل ذلك وابنهما الرضيع موجود في ذات الغرفة وعلى بعد امتار منهما .ويتضح ايضا انه بعد جريمة القتل لف المتهم جثة زوجته بغطاء ونقلها الى صندوق السيارة ووضع في السيارة طورية ووضع ابنهما معه في السيارة ونطلق بهما مسافرا الى منطقة حرشية قرب ميسرولدى وصوله الحرش قرب ميسر اخرج المتهم الجثة من السيارة ودفنها قرب شجرة في الحرش . ومع عودته الى البيت اخفى المتهم نظارة المغدورة وهاتفها النقال ورماهما في حاوية القمامة.وبعدها بيوم 27.03.19 في ساعات الصباح سافر المتهم بسيارته الى الحرش الذي دفن به جثة زوجته , وقدم بلاغا للشرطة في اليوم ذاته عن اختفاء زوجته .