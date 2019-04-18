اتهام, وليد, وتد, من, باقة, الغربية, بقتل, زوجته, سوزان, خنقا, امام, طفلهما, ودفن, جثتها, بحرش,

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اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة...
تدعو لجنة منطقة الناصرة للحزب الشيوعي، الجماهير الواسعة، لأوسع مشاركة في مظاهرة...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : كشفت شرطة اسرائيل عن...
لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...
انطلاقًا من مبدأ أهمّيّة ترسيخ اللّغة العربيّة والحفاظ على مكانتها المرموقة ،...
لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً مصرعها أثر تعرضها للدهس على شارع رقم 25 قرب مدينة...
كلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل...
الكنيسة الروسية والتي تملك عقارات وأراضٍ في مدينة الناصرة كانت قد قدمت لبلدية...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفل يبلغ من العمر عام ونصف احيل الى مستشفى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه خلال نشاط شرطوي اليوم الاربعاء في...