نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "​صانع الأحلام​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مكسيم في هذا الإعلان وهو يمسك بكاميرا ويحاول رصد بعض الأشياء من دون التكلم، وعلق على الفيديو قائلا: "إن شاء الله تحبوه ونكون على قد المسؤولية بتقديم شيء جديد.. وبالتوفيق لكل المسلسلات ولكل الأصدقاء والزملاء خلال شهر رمضان"