تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-18 12:31:09 كوشنير يرجح الاعلان عن صفقة القرن الامريكية بعد شهر رمضان المبارك |  2019-04-18 11:00:04 أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها.. فحرقوها حتى الموت |  2019-04-18 10:33:57 اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش |  2019-04-18 10:10:00 محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019 |  2019-04-18 09:57:56 اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا |  2019-04-18 09:43:23 الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى |  2019-04-18 09:40:59 الكشف عن قضية تزوير رخص سياقة في منطقة شرقي القدس مقابل 30 الى 40 الف شيكل واعتقال مشتبهين عرب |  2019-04-18 09:37:31 مصرع شاب 20 عاما بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد |  2019-04-18 00:19:26 إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" |  2019-04-17 23:55:57 توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال |  2019-04-17 23:56:54 ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال |  2019-04-17 22:39:28 مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع |  2019-04-17 23:34:40 مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية |  2019-04-17 20:42:59 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-04-17 19:30:22 الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مكسيم خليل يشوّق الجمهور لـ "صانع الأحلام"- فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "​صانع الأحلام​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر مكسيم في هذا الإعلان وهو يمسك بكاميرا ويحاول رصد بعض الأشياء من دون التكلم، وعلق على الفيديو قائلا: "إن شاء الله تحبوه ونكون على قد المسؤولية بتقديم شيء جديد.. وبالتوفيق لكل المسلسلات ولكل الأصدقاء والزملاء خلال شهر رمضان"




كلمات متعلقة

مكسيم, خليل, يشوّق, الجمهور, لـ, "صانع, الأحلام"-, فيديو,

تابعونــا

قبلة من نادين نسيب نجيم لجمهورها! قبلة من نادين نسيب نجيم لجمهورها! 2019-04-18 | 12:00:50

وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر لجمهورها ومتابعيها على دعمهم المستمر...

القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 2019-04-17 | 17:48:37

المسلسلات السورية في رمضان 2019 ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب...

الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور 2019-04-17 | 15:50:16

شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية...

خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي 2019-04-17 | 14:50:47

استطاعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها...

برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان 2019-04-17 | 13:50:48

ازمة كبيرة يواجهها برنامج الفنان المصري ​رامز جلال​ التي ينتمي لنوعية برامج...

شاهدوا … اول برومو لمسلسل الهيبة الحصاد رمضان 2019 شاهدوا … اول برومو لمسلسل الهيبة الحصاد رمضان 2019 2019-04-17 | 12:37:16

نشر الحساب الرسمي لشركة “صبّاح إخوان” الفيديو الترويجي الأول للجزء الثالث من...

+ - إليسا تعلن خبرين: الأول سيّء والثاني سعيد + - إليسا تعلن خبرين: الأول سيّء والثاني سعيد 2019-04-17 | 12:30:49

اعلنت الفنانة اليسا خبرين لجمهورها الاول وصفته بالسيء وهو تأجيل اطلاق كليب كرهني...

نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين في أجواء أسرية مبهجة نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين في أجواء أسرية مبهجة 2019-04-17 | 11:30:14

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد الشعانين داخل إحدى الكنائس في بيروت...

سيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية وتحتاج الى "معجزة" سيرين عبد النور تتعرض لوعكة صحية وتحتاج الى "معجزة" 2019-04-17 | 11:30:43

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الفنانة ال​لبنان​ية...

صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: "اكتشفوا الغلط" صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: "اكتشفوا الغلط" 2019-04-17 | 10:15:20

نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكحفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com