محمد, صلاح, يتصدّر, قائمة, الـ, 100, شخصية, مُؤثِّرة, في, عام, 2019,

كشفت مجلة Time الأميركية عن قائمة بأكثر الأشخاص تأثيراً في عام 2019 والتي ينتظرها جميع القراء في هذه الفترة من كل عام .

وقد تصدّر لاعب الكرة المصري ​محمد صلاح​ في نادي ليفربول الإنجليزي غلاف المجلة بسبب إنجازاته في مجال الرياضة، والشعبية الجماهيرية الكبيرة التي حقّقها بين الناس.وتمّ أيضاً اختيار النجمة العالمية ​تايلور سويفت​، والنجمة ​ساندرا أوه​، من ضمن أكثر 100 شخصية مُؤثّرة في عام 2019. ثم جاء اختيار الممثل العالمي رامي مالك من جذور مصرية من ضمن الأسماء الأكثر تأثيراً، بالإضافة إلى المُمثّل والمصارع العالمي ​دوين جونسون​.وتصدّرت قائمة "الشخصيات الأكثر تأثيراً" الذين يتمتعون بحُبُّ الجمهور، حيث جاءت من ضمنها أيضاً ​ميشال أوباما​، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والنجمة ليدي غاغا.