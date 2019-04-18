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محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مجلة Time الأميركية عن قائمة بأكثر الأشخاص تأثيراً في عام 2019 والتي ينتظرها جميع القراء في هذه الفترة من كل عام .



وقد تصدّر لاعب الكرة المصري ​محمد صلاح​ في نادي ليفربول الإنجليزي غلاف المجلة بسبب إنجازاته في مجال الرياضة، والشعبية الجماهيرية الكبيرة التي حقّقها بين الناس.


وتمّ أيضاً اختيار النجمة العالمية ​تايلور سويفت​، والنجمة ​ساندرا أوه​، من ضمن أكثر 100 شخصية مُؤثّرة في عام 2019. ثم جاء اختيار الممثل العالمي رامي مالك من جذور مصرية من ضمن الأسماء الأكثر تأثيراً، بالإضافة إلى المُمثّل والمصارع العالمي ​دوين جونسون​.


وتصدّرت قائمة "الشخصيات الأكثر تأثيراً" الذين يتمتعون بحُبُّ الجمهور، حيث جاءت من ضمنها أيضاً ​ميشال أوباما​، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والنجمة ليدي غاغا.




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