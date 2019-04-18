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اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة المضايقة الجنسية لعدد من الطالبات اللاتي كان يعلمهن في احدى المدارس الثانوية .


وتم اعتقال المعلم المشتبه اليوم فجرا من بيته واقتياده للتحقيق معه فيما تم ضبط حاسوب نقال وهاتف خلوي .

وقد باشرت الشرطة التحقيق بحيث يتوقع ان يتم اليوم الخميس عرض المشتبه على محكمة الصلح في عكا لطلب تمديد اعتقاله .




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