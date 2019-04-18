اعتقال, معلم, مدرسة, ثانوية, في, الثلاثينات, من, عمره, من, الجليل, الغربي, بشبهة, مضايقة, طالبات, المدرسة, جنسيا,

اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة المضايقة الجنسية لعدد من الطالبات اللاتي كان يعلمهن في احدى المدارس الثانوية .

وتم اعتقال المعلم المشتبه اليوم فجرا من بيته واقتياده للتحقيق معه فيما تم ضبط حاسوب نقال وهاتف خلوي .وقد باشرت الشرطة التحقيق بحيث يتوقع ان يتم اليوم الخميس عرض المشتبه على محكمة الصلح في عكا لطلب تمديد اعتقاله .