تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-18 12:31:09 كوشنير يرجح الاعلان عن صفقة القرن الامريكية بعد شهر رمضان المبارك |  2019-04-18 11:00:04 أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها.. فحرقوها حتى الموت |  2019-04-18 10:33:57 اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش |  2019-04-18 10:10:00 محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019 |  2019-04-18 09:57:56 اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا |  2019-04-18 09:43:23 الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى |  2019-04-18 09:40:59 الكشف عن قضية تزوير رخص سياقة في منطقة شرقي القدس مقابل 30 الى 40 الف شيكل واعتقال مشتبهين عرب |  2019-04-18 09:37:31 مصرع شاب 20 عاما بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد |  2019-04-18 00:19:26 إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" |  2019-04-17 23:55:57 توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال |  2019-04-17 23:56:54 ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال |  2019-04-17 22:39:28 مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع |  2019-04-17 23:34:40 مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية |  2019-04-17 20:42:59 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-04-17 19:30:22 الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة تستعد لاستقبال مسيرة الأول من أيار الكبرى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تدعو لجنة منطقة الناصرة للحزب الشيوعي، الجماهير الواسعة، لأوسع مشاركة في مظاهرة الأولى من أيار الكبرى، التي ستجري يوم 27 نيسان الساعة العاشرة صباحا في الناصرة، وتختتم بكلمات قصيرة. كما دعت لجنة المنطقة الى أوسع التفاف وانضمام إلى صفوف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية، هذا البيت السياسي الرصين الذي أثبت ويثبت مصداقيته وثباته على الساحة السياسية، صاحب البوصلة الكفاحية الواضحة، وهو العنوان الصحيح والأمثل للشراكة الكفاحية العربية اليهودية في مناهضة الصهيونية وسياسات حكوماتها على مختلف الصعد.


وعقدت لجنة المنطقة اجتماعها الدوري مساء الثلاثاء، في مقر الحزب والجبهة في الناصرة، بمشاركة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق فادي أبو يونس، لوضع تلخيص أولي للانتخابات البرلمانية في المنطقة وبحث الاستعدادات لمظاهرة أول أيار التقليدية الكبرى في الناصرة.


وقدم سكرتير المنطقة برهوم جرايسي بيانا حول آخر المستجدات، مستعرضا بخطوط عريضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي سجل فيها اليمين الاستيطاني ذروة في النتائج، وحسب التقديرات، فإن 63% من المصوتين في الشارع اليهودي أدلوا بأصواتهم لأحزاب اليمين الاستيطاني والحريديم، بما في ذلك القوام التي لم تجتاز نسبة الحسم.
وتوقف البيان مليا عند الأوضاع التنظيمية، وقال جرايسي، إن حقيقة حصول قائمة الجبهة الديمقراطية- التغيير على 50% من الأصوات يجب ان لا تحجب عن أعيننا الجوانب الأخرى في العمل التنظيمي والانتخابي ككل، كوننا جسما عريقا ينشغل على مدار الساعة في كيفية تحسين ادائه، بما يخدم الرسالة التي يحملها الحزب والجبهة.
مشددا جرايسي على أن الجبهة الديمقراطية والحزب والشبيبة الشيوعية، هي البيت السياسي الثابت. ودعا الى رص الصفوف وتوسيعها. وقال إن الشراكات الكفاحية التي نسعى لها، لمواجهة التحديات في الشارعين العربي واليهودي، نريدها أن تكون على أسس واضحة تخدم الهدف، محذرا من أي مبادرات تسعى إلى حرف البوصلة، وهو ما لن تسمح بها آلاف الكوادر التي تواصل الدرب وتحميه وتطوره.
وقد جرى نقاش مستفيض ومعمق بشأن التقييم الأولي للانتخابات، وبشكل خاص في فروع منطقة الناصرة، إضافة الى طرح وجهات النظر لتطوير آليات عملنا، للمرحلة المقبلة، على مختلف الصعيد، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات التنظيمية في هذا المجال، من أجل تعزيز النتيجة التي حققتها الجبهة في هذه الانتخابات.
 
مظاهرة أول أيار
 
وخصصت لجنة منطقة الناصرة قسما كبيرا من الاجتماع، لمظاهرة أول أيار الكبرى، وجرى تقسيم المهام لضمان نجاح المسيرة التي تتحلى بها شوارع الناصرة سنويا. وستنطلق المظاهرة في الساعة العاشرة صباحا من شارع توفيق زياد، نحو ساحة العين، لتختتم بكلمات قصيرة.


وقدم سكرتير اللجمة المركزية للحزب الرفيق فادي أبو يونس في تلخيصاته للاجتماع، ردودا على التساؤلات مع تركيز خاص على المهمات الملقى على عاتقنا لانجاح مسيرة الاول من أيار.


ويشار إلى أن طواقم الشبيب الشيوعية بمئات أعضائها، منهمكة في الأسابيع الأخيرة في الاستعدادات للأول من أيار، من مختلف الجوانب.  




كلمات متعلقة

الناصرة, تستعد, لاستقبال, مسيرة, الأول, من, أيار, الكبرى,

تابعونــا

اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش اتهام وليد وتد من باقة الغربية بقتل زوجته سوزان خنقا امام طفلهما ودفن جثتها بحرش 2019-04-18 | 10:33:57

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في المدينة اليوم الخميس لائحة...

اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا اعتقال معلم مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره من الجليل الغربي بشبهة مضايقة طالبات المدرسة جنسيا 2019-04-18 | 09:57:56

اعتقلت الشرطة معلم مدرسة في الثلاثينات من عمره من سكان الجليل الغربي بشبهة...

الكشف عن قضية تزوير رخص سياقة في منطقة شرقي القدس مقابل 30 الى 40 الف شيكل واعتقال مشتبهين عرب الكشف عن قضية تزوير رخص سياقة في منطقة شرقي القدس مقابل 30 الى 40 الف شيكل واعتقال مشتبهين عرب 2019-04-18 | 09:40:59

جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : كشفت شرطة اسرائيل عن...

مصرع شاب 20 عاما بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد مصرع شاب 20 عاما بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد 2019-04-18 | 09:37:31

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...

إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" 2019-04-18 | 00:19:26

انطلاقًا من مبدأ أهمّيّة ترسيخ اللّغة العربيّة والحفاظ على مكانتها المرموقة ،...

مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع 2019-04-17 | 22:39:28

لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً مصرعها أثر تعرضها للدهس على شارع رقم 25 قرب مدينة...

ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة 2019-04-17 | 20:42:59

كلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل...

الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة 2019-04-17 | 19:30:22

الكنيسة الروسية والتي تملك عقارات وأراضٍ في مدينة الناصرة كانت قد قدمت لبلدية...

مصرع طفل تعرض للاختناق بالطعام في اللد مصرع طفل تعرض للاختناق بالطعام في اللد 2019-04-17 | 17:31:58

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفل يبلغ من العمر عام ونصف احيل الى مستشفى...

ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف 2019-04-17 | 17:27:38

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه خلال نشاط شرطوي اليوم الاربعاء في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما ضبط سلاح بندقية كارل جوستاف بيت قرية اكسال توقيف شاب للتحقيق بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة انفجار سيارة الخضيرة توثيق شاهدوا لحظة اصابة مواطنين مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 شكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام ايو سنان قاصر المشتبه المحامي طعن شرطي حرس الحدود نهاريا المحطة المركزية فسوطةاضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com