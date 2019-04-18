مصرع, شاب, 20, عاما, بتدهور, شاحنة, الى, واد, قرب, صفد,

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع وتدهور شاحنة كان يقودها الى واد بعمق 60 مترا قرب ستاد كرة القدم في مدينة صفد .

وتم اقرار وفاة سائق الشاحنة في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.