انطلاقًا من مبدأ أهمّيّة ترسيخ اللّغة العربيّة والحفاظ على مكانتها المرموقة ، وأن تبقى نبراسًا وقنديلًا يضيء طريقنا ، قامت مدرسة ابن خلدون الإعداديّة بتنظيم



"يوم اللّغة العربيّة" لطبقة الثّوامن ، وذلك يوم الخميس الماضي ، تاريخ : 11-4-2019 . وقد كان يومًا حافلًا زاخرًا بالفعّاليّات والنّشاطاتِ المُثرية الّتي تعزّز مكانة اللّغة العربيّة عند الطّلّاب وتزيدهم تمسّكًا وفخرًا بها.



هذا وقد أعدّ الفعّاليّات وأشرف عليها طاقم اللّغة العربيّة الرّائع والمهنيّ : عفو قبّاني ، مريم مريح ، ازدهار مصطفى ، مريم ياسين ، سليمان سمّار ، ورود صدّيق ، سهى ياسين ورنين أبو نمر . حيث شمل هذا اليوم ورشات عمل مُثيرة وممتعة لاقت استحسان الطّلاب وإعجابهم ، منها : نُصوص إرشاديّة ، إذ قام الطّلّاب بتحضير كرات حبّ الشّوكولاطة ، وكذلك شاهدوا أمامهم كيف يتمّ تحضير الكنافة ، بالإضافة إلى فعّاليّات أخرى مثل : كلمةُ السّرّ ، ملاءَمة تعابير لمرادفاتها وأَضدَّادها، ملاءَمة أَبْيات شعر ، مسابقة " من سيربح المليون؟ "، الأدباء وإبداعات .



وقد شكرت مركّزة اللّغة العربيّة كلّ من إدارة المدرسة على دعمها المادّيّ السّخيّ والمعنويّ ، وكذلك معلّمي اللّغة العربيّة ومربّي صفوف الثّوامن على عملهم الدّؤوب والفعّال والجهود المُضنية الّتي بذلوها من أجل إنجاح هذا اليوم ، بالإضافة إلى طاقم "الإشكول بايس" على استضافتهم لطلّاب المدرسة وحسن تعاملهم معهم .