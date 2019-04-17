توتنهام, يفاجىء, السيتي, ويتأهل, لنصف, نهائي, الابطال,

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تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب...
أثار تهميش زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للاعبه جاريث بيل، غضب المحيطين...
كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال تاريخ النشر:17.04.2019 |...
كشف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، موعد عودته المتوقع...
كشف جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه لعبت دورًا...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة حول خطط ريال مدريد،...
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يعرف جيدا حجم موهبته، حيث تنبأ منذ صغره...
وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حدا لتوقعات وسائل إعلام عن...
بعد الخروج المفاجئ ليوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي، يستعيد...
أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ربع النهائي من...