توتنهام, يفاجىء, السيتي, ويتأهل, لنصف, نهائي, الابطال,

حقق توتنهام المفاجأة وبخر أحلام مانشستر سيتي في رباعية تاريخية، ليتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 3-4 على ملعب "الاتحاد" في إياب ربع النهائي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، فيما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورنتي (73) أهداف توتنهام.وكان توتنهام قد تغلب على مانشستر سيتي في لقاء الذهاب قبل أسبوع بهدف نظيف أحرزه سون، وضرب الفريق اللندني موعدا في نصف النهائي مع أياكس الهولندي الذي تأهل مساء الثلاثاء على حساب يوفنتوس.