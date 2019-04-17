ليفربول, يُقصي, بورتو, ويصطدم, ببرشلونة, في, نصف, نهائي, دوري, الأبطال,

أحرز ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك أهداف ليفربول بالدقائق 26 و65 و77 و84، فيما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو بالدقيقة 68.وسيلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، فيما سيواجه توتنهام هوتسبير نظيره أياكس في الناحية الأخرى.

تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على بورتو البرتغالي (4-1) في إياب ربع نهائي المسابقة.

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