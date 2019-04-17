تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-18 00:19:26 إعداديّة ابن خلدون في طمرة تتألّق وتتميّز في "يوم اللّغة العربيّة" |  2019-04-17 23:55:57 توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال |  2019-04-17 23:56:54 ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال |  2019-04-17 22:39:28 مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع |  2019-04-17 23:34:40 مصرع 28 شخصا بانقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية |  2019-04-17 20:42:59 ريفلين يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة |  2019-04-17 19:30:22 الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة |  2019-04-17 17:48:37 القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 |  2019-04-17 17:47:25 زيدان يثير غضب حاشية جاريث بيل |  2019-04-17 17:43:52 ماركة الجمال GA-DE تطرح AQUA JOLT مجموعة رطوبة مخصبة بحامض هيالوروني |  2019-04-17 17:36:17 مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس |  2019-04-17 17:31:58 مصرع طفل تعرض للاختناق بالطعام في اللد |  2019-04-17 17:27:38 ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف |  2019-04-17 15:50:00 ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان |  2019-04-17 15:50:31 ظريف: إنهاء المخاوف التركية سيكون بسيطرة الجيش السوري |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لأقصى فائدة ممكنة.. أفضل الأوقات لشرب الماء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يلعب الماء دورا أساسيا في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن كثيرين يقعون في خطأ يتمثل بالإكثار من تناوله أو شرب كميات قليلة منه، الأمر الذي يترتب عليه أضرار تؤثر في الجهاز الهضمي.

ونقل موقع "ستاندرد ميديا" عن مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل 7 أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى منه:
عند الاستيقاظ
عندما تستيقظ من النوم فإنك غالبا ما تشعر بالجفاف. وشرب كوب من الماء، يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، وخصوصا إن كان الماء دافئا قليلا.
قبل وجبات الطعام
إن شرب كوب من الماء قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء بنصف ساعة على الأقل، سيجعلك تشعر بالشبع في وقت أقل، وبالتالي تتجنب الإفراط في تناول الطعام وتحافظ على وزنك.
بين الوجبات
احرص على شرب الماء بين الوجبات الرئيسية، فهي تساعدك على سد الجوع، بدلا من تناول وجبات خفيفة قد تشعرك لاحقا بالرغبة في الأكل أكثر فأكثر.
أثناء وبعد الوجبات
يساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم، كما يحسن شرب الماء في هذه المرحلة من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية.
قبل وبعد التمرينات الرياضية
يفقد الجسم الكثير من الماء عند أداء التمارين الرياضية، وعليه فإن شرب الماء قبل التمرين وبعده يساعد في تعويض السوائل التي فقدتها أثناء ممارسة الرياضة.
وإذا شعرت بالعطش أثناء التمرين، تجنب شرب الكثير من الماء، واكتف بما يفي بترطيب فمك وحلقك، لأنك عندما تتناول الكثير من الماء فإنك تقلل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب.
عندما تشعر بالتعب
إذا شعرت بالتعب أثناء النهار أو كان لديك يوم عمل شاق، فسيزيد الماء من مستويات السوائل لديك، مما يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة.
قبل الذهاب للنوم
تناول الماء قبل النوم بثلاثين دقيقة لمنع الجفاف، وإلا فإن العطش سيوقظك من أحلامك.
لأقصى فائدة ممكنة.. أفضل الأوقات لشرب الماء




كلمات متعلقة

لأقصى, فائدة, ممكنة.., أفضل, الأوقات, لشرب, الماء,

تابعونــا

نيويورك.. تدابير جديدة لوقف انتشار الحصبة نيويورك.. تدابير جديدة لوقف انتشار الحصبة 2019-04-17 | 17:46:09

أعلنت سلطات منطقة روكلاند في ضاحية نيويورك الكبرى عن تدابير جديدة للجم انتشار...

الجنجل أساس لمادة تقضي على خلايا سرطان الكبد والأمعاء الجنجل أساس لمادة تقضي على خلايا سرطان الكبد والأمعاء 2019-04-17 | 15:50:29

اكتشف علماء أن نبات الجنجل يحوي مادة تدمر خلايا سرطان الكبد والأمعاء، في اكتشاف...

دواء للسكري قد يساهم في إنقاذ الملايين من مرضى الكلى دواء للسكري قد يساهم في إنقاذ الملايين من مرضى الكلى 2019-04-17 | 13:50:07

وجد أطباء أن دواء يستخدم للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين...

دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! 2019-04-17 | 12:30:07

كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من...

تجنّبي هذه الأطعمة لتفادي سقوط الحمل تجنّبي هذه الأطعمة لتفادي سقوط الحمل 2019-04-17 | 11:30:34

سقوط الحمل هو وفاة الجنين داخل بطن الأم قبل الأسبوع الـ 20، وقد يحدث ذلك لأسباب...

كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟ خبير متخصص يجيب كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟ خبير متخصص يجيب 2019-04-17 | 10:15:06

يلجأ الكثيرون إلى غسل شعورهم كل يوم، ويستخدمون في ذلك أنواعا عدة من الشامبو، التي...

الشوكولاتة تحمي من طنين الأذن وتمنع فقدان السمع الشوكولاتة تحمي من طنين الأذن وتمنع فقدان السمع 2019-04-17 | 08:22:25

يساعد تناول الشوكولاتة الأشخاص متوسطي العمر على الحفاظ على حاسة السمع ومنع طنين...

احذروا.. مسكّن قد يؤدي للوفاة بعد الـ40! احذروا.. مسكّن قد يؤدي للوفاة بعد الـ40! 2019-04-16 | 17:35:37

يعتبر الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الإسترويدية، والتي تعمل على...

عالم روسي: تناول البيض ليس مثاليا لمرضى السكري عالم روسي: تناول البيض ليس مثاليا لمرضى السكري 2019-04-16 | 15:50:52

انتقد عالم الفيسيولوجيا الروسي، بوريس جيرليغين، نتائج دراسة أجراها علماء من...

ما الحد الأقصى من السكر للطفل في اليوم؟ ما الحد الأقصى من السكر للطفل في اليوم؟ 2019-04-16 | 14:50:33

إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسبث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشراتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةمحمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكررئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش مصرع 37 مواطن عربي جمعية أور يروك عربيا حوادث طرق مروعه شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com