لأقصى, فائدة, ممكنة.., أفضل, الأوقات, لشرب, الماء,

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أعلنت سلطات منطقة روكلاند في ضاحية نيويورك الكبرى عن تدابير جديدة للجم انتشار...
اكتشف علماء أن نبات الجنجل يحوي مادة تدمر خلايا سرطان الكبد والأمعاء، في اكتشاف...
وجد أطباء أن دواء يستخدم للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين...
كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من...
سقوط الحمل هو وفاة الجنين داخل بطن الأم قبل الأسبوع الـ 20، وقد يحدث ذلك لأسباب...
يلجأ الكثيرون إلى غسل شعورهم كل يوم، ويستخدمون في ذلك أنواعا عدة من الشامبو، التي...
يساعد تناول الشوكولاتة الأشخاص متوسطي العمر على الحفاظ على حاسة السمع ومنع طنين...
يعتبر الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الإسترويدية، والتي تعمل على...
انتقد عالم الفيسيولوجيا الروسي، بوريس جيرليغين، نتائج دراسة أجراها علماء من...
إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من...