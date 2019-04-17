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مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع



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لقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً مصرعها أثر تعرضها للدهس على شارع رقم 25 قرب مدينة بئر السبع مساء اليوم الاربعاء .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة السيدة على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع سيدة دهساً قرب بئر السبع




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