ريفلين, يكلف, بنيامين, نتنياهو, مهمة, تشكيل, الحكومة, الجديدة,

كلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة القادمة بعد ان ضمن الاخير الأغلبية اللازمة لذلك. وقام الرئيس ريفلين بتسليم السيد نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة. ويشار الى ان رئيس الدولة يمنح المرشح مهلة 28 يوما لانجاز مهمة تشكيل الحكومة ثم في حال عدم تمكن الاخير من ذلك يتم منه مهلة اخرى مدتها 14 يوما اخر واذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين فيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست اخر بهذه المهمة .

يشار الى أن 65 من أعضاء الكتل التي تم انتخابها اوصوا رئيس الدولة بإسناد هذه المهمة الى رئيس الوزراء فيما أوصى 45 بتكليف رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس بتشكيل الحكومة. ولم يوص الممثلون العشرة عن الأحزاب العربية المنتخبة على أي منهما.