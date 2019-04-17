مسؤول إسرائيلي: الفلسطينيون بحاجة إلى شخص كالسادات

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، يعقوب نيغل: "إن غزة مشكلة لا أرى حلا لها الآن". وأضاف نيغل في مقابلة نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقتطفات منها، وستنشر كاملة في عدد عيد الفصح، "في اقصى الحالات، لا تصل تنازلاتنا إلى الحد الأدنى من مطالبهم، لذلك لا يوجد أحد يمكن التحدث إليه، ولا شيء يمكن الحديث عنه، بل حتى لا يوجد مكان يمكن أن نلتقي فيه. هل سنحتل غزة؟ أنا أؤيد ذلك، ولكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ من سيأتي ويدخل الفراغ؟ إن الحل الوحيد هو أن يخرج من بينهم شخص كالسادات ويغير عقلية هذا الكيان.. لقد ظنوا ذات مرة أن أبو مازن سيكون هكذا، لكنه لا يوفر المطلوب، لا في غزة ولا في يهودا والسامرة. انهم بحاجة إلى شخص من الداخل". ويعتبر نيغل الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في عامي 2017-2016، من المقربين جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.