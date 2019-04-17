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القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



المسلسلات السورية في رمضان 2019ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب الحاره الجزء 10، بقعة ضوء 14، طوق البنات، شوارع الشام العتيق، سنة ثانية زواج، ورد اسود، عطر الشام 4، مساف امان، ناس من ورق، عندما تشيخ الذئاب، عن الهوى والجوى، مقامات العشق، كونتاك، أثر الفراشة، غفوة القلوب، نبض، حركات بنات، الجوكر، لو جارت الايام، عيلة عالموضة، كرم منجل، اعذروني، ومضات، تكات لايت، احلام مدفونة.

المسلسلات المصرية في رمضان 2019كلبش3، بركة، زلزال، ولد الغلابة، لمس اكتاف، هوجان، ابو جبل، علامة استفهام، حكايتي، لآخر نفس، فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، مملكة ابليس، طلقة حظ، قمر هادي، ابن الأصول، سوبر ميرو، الواد سيد شحات، زي الشمس، بدل الحدوتة 3، حدوتة مرة، اللعبة، قابيل، الزوجة الـ 18، ياسمينا، فاتحة خير، كتف قانوني
المسلسلات الخليجية في رمضان 2019الحلاج، ص. ب 1003، الطواش، العذراء، سبع ابواب، لا موسيقى في الأحمدي، وما ادراك ما امي، انا عندي نص، حضن الشوك، حدود الشر، أمنيات بعيدة، مسألة وقت، من الزمن الجميل، غرس الود، مساحات خالية، الديرة، سواها البخت، أجندة، مني وفيني، كان خالد.، بدون فلتر2، يلا نسوق، سوق الدماء، العاصوف2، على جنب، اختراق.
المسلسلات اللبنانية في رمضان 2019خمسة ونص، الهيبة (الحصاد)، دقيقة صمت، جمهورية نون، غربة، راصور: دولار، موجة غضب، بروفا، رصيف الغرباء، صانع الأحلام، اسود، الكاتب، بالقلب.
المسلسلات الأردنية في رمضان 2019صبر العذوب، الخوابي
القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019




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