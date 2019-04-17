زيدان, يثير, غضب, حاشية, جاريث, بيل,

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كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال تاريخ النشر:17.04.2019 |...
كشف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، موعد عودته المتوقع...
كشف جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه لعبت دورًا...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة حول خطط ريال مدريد،...
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يعرف جيدا حجم موهبته، حيث تنبأ منذ صغره...
وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حدا لتوقعات وسائل إعلام عن...
بعد الخروج المفاجئ ليوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي، يستعيد...
أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ربع النهائي من...
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه لبرشلونة للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في...