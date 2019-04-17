زيدان, يثير, غضب, حاشية, جاريث, بيل,

أثار تهميش زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للاعبه جاريث بيل، غضب المحيطين بالنفاثة الويلزية، وفقًا لتقارير صحفية.

ويأتي بيل على رأس اللاعبين، الذين تقترب رقبتهم بشكل كبير من مقصلة زيدان.وشارك صاحب القدم اليسرى القوية، في مباراة ليجانيس الأخيرة بالليجا (1-1)، لمدة 9 دقائق فقط، ما فتح باب التكهنات من جديد حول مستقبله.وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، اليوم الأربعاء، وفقا لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، إن قرار زيدان بمنح بيل دقائق لعب قليلة، أثار غضب المحيطين بالنجم الويلزي، حيث يرون أن المدرب الفرنسي يتصرف "بوقاحة كبيرة" مع اللاعب، الذي قدم الكثير للفريق، بحسب رأيهم.وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أشارت قبل أيام إلى أن ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن بيل، وهو 113 مليون إسترليني.