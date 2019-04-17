ماركة الجمال GA-DE تطرح AQUA JOLT مجموعة رطوبة مخصبة بحامض هيالوروني, تجدد مستويات الرطوبة في البشرة, تشبعها بالماء وتقوي حاجز الرطوبة في البشرة.تحتوي المجموعة على ثلاثة منتجات: كريم رطوبة جِل لموازنة مستوى الرطوبة في البشرة, كريم رطوبة جِل خالٍ من الدهون وكريم جِل منشط للعيون. معادلة مميزة تمنح بشرة الوجه "انفوزيا" من حامض هيالوروني. بشكل مكثف لاقط الرطوبة الطبيعي, معتمدة على 3 مكونات:تكنولوجية Aquaxyl الحديثة التي تمنح رطوبة وتُنعش البشرة فوراً, FucoGel لمنع الجفاف ووقاية من مؤثرات خارجية تضر البشرة وانعاش البشرة بخلاصة جذور زنجبيل.Aqua Jolt Instant Hydration Gel Cream : كريم رطوبة ذو نسيج كريم خفيف ومنعش لبشرة عادية حتى جافة. مخصَّب بعنصر رطوبة قوي ومفيد بشكل خاص, الموجود في البشرة بشكل طبيعي ويساعد على زيادة تبديل الخلايا بـ 30% :Aqua Jolt - Free Hydration Gel Cream كريم رطوبة ذو نسيج جِل منعش لبشرة دهنية حتى مختلطة - مخصب ايضاً بڤيتامين B3 وطحالب بحرية تساعد على تقليل انتاج الحليب, ضبط الدهون وتقلص ظهور الاحمرار.Aqua Jolt Vitalizing Eye Cream: كريم منشط وغني بالرطوبة, ذو نسيج خفيف ومنعش ملائم لمنطقة العينين. يمنح البشرة الليونة وطلة ناعمة وحيوية. منطقة العينين تظهر هادئة مشعّة ونضرة.الأسعار:كريم رطوبة لبشرة عادية, جافة أودهنية, مختلطة - 89.90 ش. وكريم عيون: 69.90 ش., تجدد مستويات الرطوبة في البشرة, تشبعها بالماء وتقوي حاجز الرطوبة في البشرة.تحتوي المجموعة على ثلاثة منتجات: كريم رطوبة جِل لموازنة مستوى الرطوبة في البشرة, كريم رطوبة جِل خالٍ من الدهون وكريم جِل منشط للعيون. معادلة مميزة تمنح بشرة الوجه "انفوزيا" من حامض هيالوروني. بشكل مكثف لاقط الرطوبة الطبيعي, معتمدة على 3 مكونات:تكنولوجية Aquaxyl الحديثة التي تمنح رطوبة وتُنعش البشرة فوراً, FucoGel لمنع الجفاف ووقاية من مؤثرات خارجية تضر البشرة وانعاش البشرة بخلاصة جذور زنجبيل.Aqua Jolt Instant Hydration Gel Cream : كريم رطوبة ذو نسيج كريم خفيف ومنعش لبشرة عادية حتى جافة. مخصَّب بعنصر رطوبة قوي ومفيد بشكل خاص, الموجود في البشرة بشكل طبيعي ويساعد على زيادة تبديل الخلايا بـ 30% :Aqua Jolt - Free Hydration Gel Cream كريم رطوبة ذو نسيج جِل منعش لبشرة دهنية حتى مختلطة - مخصب ايضاً بڤيتامين B3 وطحالب بحرية تساعد على تقليل انتاج الحليب, ضبط الدهون وتقلص ظهور الاحمرار.Aqua Jolt Vitalizing Eye Cream: كريم منشط وغني بالرطوبة, ذو نسيج خفيف ومنعش ملائم لمنطقة العينين. يمنح البشرة الليونة وطلة ناعمة وحيوية. منطقة العينين تظهر هادئة مشعّة ونضرة.الأسعار:كريم رطوبة لبشرة عادية, جافة أودهنية, مختلطة - 89.90 ش. وكريم عيون: 69.90 ش.