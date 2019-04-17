بنك, هبوعليم, يعقد, لقاء, مع, رجال, اعمال, في, سخنين,

نظم بنك هبوعليم لقاء لرجال أعمال من سخنين والمنطقة شارك فيها عشرات رجال الأعمال ورئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم، نعما تسيجلر كونفينو مديره منطقه الشمال وحيفا ، هشام عواد مدير فرع بنك هبوعليم في المدينة .

هذا وأقيم اللقاء ضمن لقاءات دوريّة يجريها البنك مع رجال أعمال في المجتمع العربي بهدف توطيد العلاقات معهم، والاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم بخصوص عمل البنك، ولتزويدهم بنصائح وملاحظات إيجابيّة تختص بالمصالح التجارية والتسويق.السيد هشام عواد مدير الفرع رحب بالحضور وشكرهم على حضورهم وأكد على التزامه بتقديم خدمات بنكية مهنية بمرافقة معامله شخصيه ومميزه منه ومن طاقم الموظفين لجميع الزبائن وخاضه رجال الأعمال .نبيل توتري مدير الفعاليات في المجتمع العربي في بنك هبوعليم، قال " لقد أثلجت صدورنا كلمات الثناء والإطراء التي سمعناها بحق عمل البنك من مدير البنك، طاقم الموظفين والإدارة. حيث أثنى زبائن البنك على الإجراءات المالية والاقتصادية للبنك والفعاليات الاجتماعية التي يبادر إليها البنك وكونه من الرائدين فيها في مدينة سخنين، ونحن سنتابع عملنا ونشاطنا في المجتمع العربي وسنستمر بدعم المصالح التجارية والعائلات وتقديم أفضل الخدمات البنكية لها .