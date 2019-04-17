بنك, هبوعليم, يعقد, لقاء, مع, رجال, اعمال, في, سخنين,

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ماركة الجمال GA-DE تطرح AQUA JOLT مجموعة رطوبة مخصبة بحامض هيالوروني, تجدد مستويات...
شارك موظفو بنك مركنتيل في يافة الناصرة هذه السنة أيضًا في يوم الأعمال الخيرية في...
شارك المئات من موظفي بنك مركنتيل في رسم بسمة مركنتيل الخضراء من جنوب البلاد حتى...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...
في قسم التصوير الاشعاعي بالمركز الطبي بادا- بوريا، نعرض على النساء خدمة جديدة...
حضر د. فراس صباح أخصائي علاج الروماتيزم والأمراض المفصلية في المركز الطبي باده-...
في إطار نشاطاته لصالح المجتمع يقدّم بنك مركنتيل الكثير من المساهمات في مجال...
بمناسبة عيد الفصح المجيد اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة عيد مميزة...
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