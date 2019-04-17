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الناصرة:الكنيسة الروسية ستقيم مشروعها مكان عمارة بيت الصداقة



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الكنيسة الروسية والتي تملك عقارات وأراضٍ في مدينة الناصرة كانت قد قدمت لبلدية الناصرة خطة استثمار لبناء فندق للحجاج ونزل لاستضافتهم في ارض تابعة للكنيسة تمّ قديماً بناء بيت الصداقة عليها.


اليوم ترغب الكنيسة الروسية بهدم عمارة بيت الصداقة واقامة فندق ونزل للحجاج الروس القادمين لزيارة مدينة البشارة وقدمت قبل سنوات الخرائط للمصادقة عليها ثم توقف المشروع.

ممثلي الكنيسة قاموا اليوم الاربعاء17/4/2019 بزيارة لبلدية الناصرة حيث اجتمعوا بمهندس البلدية السيد احمد جبارين لمتابعة ملف الترخيص وكذلك التقوا مع السيد علي سلام ليشرحوا بتفاصيل اوفى عن مخططهم واستثمارهم بالناصرة.

رئيس بلدية الناصرة اعرب عن استعداد البلدية وترحيبها لكل مشروع يخدم الناصرة ويضيف لمكانتها الاستراتيجية والسياحية وأن البلدية ستدعم كل مشروع حيوي يخدم تطلعات الناصرة الى مستقبل افضل.

ويذكر ان التخطيطات تحافظ على ان يبقى هناك موقف واسع للوقوف ويضمن حقوق الجيران في الموقع ويتلائم مع القوانين المرعية في البناء والتنظيم.                    




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