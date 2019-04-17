تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-17 17:36:17 مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس |  2019-04-17 17:31:58 مصرع طفل تعرض للاختناق بالطعام في اللد |  2019-04-17 17:27:38 ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف |  2019-04-17 15:50:00 ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان |  2019-04-17 15:50:31 ظريف: إنهاء المخاوف التركية سيكون بسيطرة الجيش السوري |  2019-04-17 14:50:21 لافروف يحذر من مساع لإفشال مسار أستانا للتسوية السورية |  2019-04-17 14:50:14 مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران |  2019-04-17 13:50:07 دواء للسكري قد يساهم في إنقاذ الملايين من مرضى الكلى |  2019-04-17 13:50:39 العالم يشهد ظاهرة القمر الوردي الجمعة |  2019-04-17 13:07:08 توما - اسرائيل تمنع المصلين المسيحيين في غزة من دخول القدس في عيد الفصح‎ |  2019-04-17 13:03:53 صور - إنفجار طنجرة ضغط داخل مطبخ في فندق بايلات يؤدي الى انهيار السقف واصابة 6 عمال |  2019-04-17 12:37:16 شاهدوا … اول برومو لمسلسل الهيبة الحصاد رمضان 2019 |  2019-04-17 12:18:51 الطيبي: وزارة الصحة تسمح لطلاب الفيزوترابيا في جامعة جنين بالتقدم لامتحان الدولة |  2019-04-17 12:30:07 نقل البشير من "بيت الضيافة" إلى سجن في الخرطوم |  2019-04-17 12:11:37 باكستان: مقتل ما لايقل عن 50 شخصا جراء الفيضانات |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "هآرتس" أن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، بالمغادرة لقضاء عطلة عيد الفصح، ولكن فقط في الأردن، وليس في كنيسة القيامة في القدس.


ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد سُمح في السنوات الأخيرة، لـ 600-500 مسيحي بمغادرة قطاع غزة للاحتفال بالعيد في كنيسة القيامة في القدس- وهذا العدد يساوي حوالي عدد المسيحيين الأرثوذكس الذين يعيشون في قطاع غزة.

وتضيف الصحيفة أنه عموما، كان يسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالسفر إلى كنيسة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات- لكن هذا العام تم تخفيض حصة المغادرين بشكل كبير.

ويُعرّف "منسق أعمال الحكومة" منح التصريح بأنه تسهيلات لعيد الفصح، لكن الجالية المسيحية ترى في ذلك تشديدا على شروط المغادرة.

وقال إلياس الجدلة، الناشط المسيحي البارز في القطاع: "يصادقون لنا فقط على سفر 200 شخص من جيل 55 عاما وما فوق، إلى معبر اللنبي ومن هناك إلى الأردن. ما الذي سنبحث عنه هناك، خاصة وأن الأمر يتعلق بكبار السن؟". 

ويضيف: "عمليا، ربما يخرج 30 أو 40 شخصا لديهم ما يبحثون عنه في الخارج، لكننا نريد الذهاب إلى كنيسة القيامة وبيت لحم، وزيارة الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية. تزعم إسرائيل أن هناك حرية عبادة ومحادثات حول التسهيلات، لكن في الممارسة العملية تزيد فقط من الإغلاق والضغط ".ووفقا للجدلة، عادة ما يتم تقديم 800- 900 طلبا للخروج إلى القدس والضفة الغربية، وحقيقة أنه لم يتم الرد إلا على 200 طلب، تدل على أن هذه ليست مسألة تسهيلات.

وتوجهت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من (الجبهة) إلى "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، وطلبت زيادة عدد التصاريح وتقليل القيود العمرية.وقالت: "قرار منسق أعمال الحكومة بتقييد تصاريح عطلة عيد الفصح لأول مرة هذا العام للسفر إلى الخارج، تدفعه اعتبارات غريبة، في مقدمتها الفصل بين شقي الإقليم الفلسطيني- الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وأضافت أنه في عطلة عيد الميلاد الماضي، تم إصدار حوالي 630 تصريحا، وفي عيد الفصح عام 2018، كان هناك 500 تصريح، شملت دخول القدس والضفة الغربية.وتلقت منظمة حقوق الإنسان "غيشاه" شكاوى بشأن القيود المفروضة في عيد الفصح.وقالت المنظمة "هذا الانتهاك الشديد لحرية الحركة وحرية العبادة والحق في الحياة العائلية لمسيحيي غزة ليس سوى مثالا على عملية أوسع لتنفيذ سياسة الفصل الإسرائيلية."

ووفقا للمنظمة، فإن "الهدف من هذه الخطوة هو تعميق الانشقاق بين أجزاء الأرض الفلسطينية، أيضا، للتمهيد للضم المستقبلي للضفة الغربية.وقالت: "إسرائيل ملزمة بالعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وحرية الدين والعبادة. يشكل حظر الفرصة للاحتفال بالعيد بين أفراد الأسرة عقوبة جماعية، ليس لها أي تبرير امني".

وعقّب مكتب "منسق أعمال الحكومة" مشيرا إلى أن إصدار تصاريح لـ 200 شخص فقط، من سن 55 عاما وما فوق، والسماح لهم بالمغادرة إلى الأردن دون إمكانية الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية، وادعى المكتب أنه يعمل وفقا لمعايير الأمن وأن المسؤول عن تحديد الشروط هو الجهاز الأمني.
مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس




كلمات متعلقة

مسيحيو, غزة, ممنوعون, من, التوجه, للاحتفال, في, القدس,

تابعونــا

الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون 2019-04-15 | 19:01:13

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا...

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية 2019-04-14 | 07:00:05

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس...

الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه 2019-04-10 | 14:50:29

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد...

فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات 2019-04-07 | 22:54:44

قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة...

الأسرى يؤجلون الإضراب بعد تقدم في الحوار الأسرى يؤجلون الإضراب بعد تقدم في الحوار 2019-04-07 | 19:03:07

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن الأسرى...

الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب 2019-04-07 | 14:21:58

بدأ الاسرى صباح اليوم الاضراب عن الطعام بحيث اعادوا وجبات الإفطار. وقالت أنباء...

السنوار: إذا فرضت علينا الحرب فسيخلي الاحتلال تل أبيب السنوار: إذا فرضت علينا الحرب فسيخلي الاحتلال تل أبيب 2019-04-06 | 19:21:25

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، "إنه لا أثمان أو أبعاد سياسية...

المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة" المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة" 2019-04-05 | 10:02:18

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار...

مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس 2019-04-04 | 18:00:40

افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات من الشرطة اعتقلت اليوم الخميس، أحد حراس...

حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن 2019-04-01 | 19:02:00

تلقت شرطة محافظة نابلس اليوم الاثنين شكوى قد تكون الاولى من نوعها من شاب من سكان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية ام الفحم شرطة استدعاء تحقيق معي رجا اغبارية ابناء حركة البلد مظاهرة ام الفحم مدخل اليوم تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة مسجد رخمة غير معترف بها النقب جرافات السلطات الاسرائيلية سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com