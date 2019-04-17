مصرع, طفل, تعرض, للاختناق, بالطعام, في, اللد,

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفل يبلغ من العمر عام ونصف احيل الى مستشفى اساف هروفيه بحاله حرجة بعد أن تعرض للاختناق اثناء الطعام عصر اليوم الاربعاء.

واضاف البيان أن الطواقم الطبية اعلنت وفاة الطفل من سكان اللد في المستشفى بعد أن فشلت جميع محاولات انقاذه .الشرطة باشرت التحقيق .