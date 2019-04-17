مصرع, طفل, تعرض, للاختناق, بالطعام, في, اللد,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه خلال نشاط شرطوي اليوم الاربعاء في...
أرسلت النائبة عايدة توما - سليمان (ألجبهة) رسالة مستعجلة إلى نائب وزير الامن...
انفجرت ظهر اليوم الأربعاء طنجرة ضغط كبيرة داخل مطبخ بفندق في مدينة ايلات ما أدى...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، اليوم الاربعاء : "واجه خريجو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : خلال نشاط مبادر...
ستقام عطلة عيد الفصح 2019 بين. 19/4/19 – 19/4/27 سيتم إغلاق مكاتب التنفيذ خلال الأيام...
بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة...
يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الاسير الفلسطيني، والذي أقرّه المجلس الوطني...
اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى...
جاء في ييان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : فجر هذا اليوم،...