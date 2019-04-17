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ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه خلال نشاط شرطوي اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان تم العثور على مسدسين ومواد متفجرة خلال تفتيش موسع للشرطة .


خبير المتفجرات وصل للمكان وقام بفحص المواد المتفجرة وتم تفكيكها وضبطها , الشرطة اعتقلت مشتبه يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة حيازة الاسلحة .
ابو سنان:العثور على مسدسين ومواد متفجرة واعتقال شاب من كفرياسيف




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