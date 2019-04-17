ابو, سنان:العثور, على, مسدسين, ومواد, متفجرة, واعتقال, شاب, من, كفرياسيف,

خبير المتفجرات وصل للمكان وقام بفحص المواد المتفجرة وتم تفكيكها وضبطها , الشرطة اعتقلت مشتبه يبلغ من العمر 30 عاماً بشبهة حيازة الاسلحة .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه خلال نشاط شرطوي اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان تم العثور على مسدسين ومواد متفجرة خلال تفتيش موسع للشرطة .

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