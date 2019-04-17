ترامب, يصدر, تعليمات, لتطبيق, الاعتراف, بالسيادة, الإسرائيلية, على, الجولان,

وافيد ان من بين هذه الخطوات إعادة رسم جميع الخرائط الدولية لتشمل هذه المنطقة ضمن حدود دولة إسرائيل.

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لافروف يحذر من مساع لإفشال مسار أستانا للتسوية السورية 2019-04-17 | 14:50:21 قبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، دعت موسكو الأمم...

مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران 2019-04-17 | 14:50:14 أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها...

العالم يشهد ظاهرة القمر الوردي الجمعة 2019-04-17 | 13:50:39 تحدث ظاهرة القمر الوردي مرة واحدة في العام ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12...

نقل البشير من "بيت الضيافة" إلى سجن في الخرطوم 2019-04-17 | 12:30:07 كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...

باكستان: مقتل ما لايقل عن 50 شخصا جراء الفيضانات 2019-04-17 | 12:11:37 لقي ما لايقل عن 50 شخصا حتفهم في باكستان، عقب هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات...

إطار خشبي سبب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس 2019-04-17 | 11:25:49 اهتزت أرجاء فرنسا بخبر حريق كنيسة "نوتردام" التاريخية العريقة، بعد اندلاع النيران...

لأول مرة بعد عزله.. صحيفة سودانية تكشف مصير البشير 2019-04-17 | 11:30:54 كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...

كاتدرائية نوتردام.. سر 15 دقيقة فصلت بين الدمار والبقاء 2019-04-17 | 09:13:14 بعد يومين من الحريق الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام وسط باريس،...

صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !! 2019-04-17 | 08:29:11 نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة...