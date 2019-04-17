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ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لجميع الوكالات الأمريكية بضمنها الوزارات والمؤسسات الحكومية لتتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. 



وافيد ان من بين هذه الخطوات إعادة رسم جميع الخرائط الدولية لتشمل هذه المنطقة ضمن حدود دولة إسرائيل.




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