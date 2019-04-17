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ظريف: إنهاء المخاوف التركية سيكون بسيطرة الجيش السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا هو السبيل الأفضل لصون أمن جميع دول المنطقة.



وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة اليوم الأربعاء "كانت لي محادثات مسهبة مع الرئيس بشار الأسد وسأقدم تقريرا عنها للرئيس رجب طيب أردوغان".


وأضاف أن إيران ترغب بأن تكون العلاقات طيبة ومتقدمة وذات رؤية مستقبلية بين الدول الصديقة لها. 


وكان ظريف قال للصحفيين في دمشق، سأبحث الوضع في إدلب مع المسؤولين الأتراك.


وقال لدى وصوله إلى أنقرة، سأبحث مع المسؤولين الأتراك القضايا الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما سيتم بحث القرارات التي اتخذت في اجتماعات اللجنة العليا للعلاقات الثنائية على مستوى رؤساء البلدين.




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