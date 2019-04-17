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لافروف يحذر من مساع لإفشال مسار أستانا للتسوية السورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، دعت موسكو الأمم المتحدة لعدم الانجرار وراء مساعي بعض الجهات الرامية لعرقلة هذا المسار.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أيفيتسا داشيش في موسكو اليوم الأربعاء: "ندعو للالتزام بالمبدأ الأساسي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير 2018، وينص على تشكيل السوريين اللجنة الدستورية بأنفسهم، ولعب الأمم المتحدة دور وسيط يساعد في تنظيم وبدء حوار جوهري".


وأضاف: "لذا، أبلغت زملاءنا في رئاسة الأمم المتحدة دعوتنا الملحة للتعامل باستقلالية والتقيد بقرار مجلس الأمن 2254 وعدم الانجرار وراء من يسعى لتهميش عملية أستانا وإفشالها".


وأكد لافروف ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الأوضاع الميدانية في سوريا لا تمنع ذلك، رغم أن بعض المشاكل ولاسيما تلك المتعلقة بالوضع في إدلب وشمال شرقي البلاد، لا تزال تنتظر الحل.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وقد وجهت موسكو دعوة للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن لحضور المفاوضات.


وبصدد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد لافروف أن هذا الموضوع تم بحثه أثناء الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو أمس الثلاثاء، وأن معظم الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين، وافقوا على أهمية تحقيق هذا الهدف لتتمكن الجامعة العربية من الانخراط بشكل مباشر في الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن 2254.




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