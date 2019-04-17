مخاوف, إسرائيلية, من, سكة, حديد, تربط, سوريا, بإيران,

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قبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، دعت موسكو الأمم...
تحدث ظاهرة القمر الوردي مرة واحدة في العام ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12...
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...
لقي ما لايقل عن 50 شخصا حتفهم في باكستان، عقب هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات...
اهتزت أرجاء فرنسا بخبر حريق كنيسة "نوتردام" التاريخية العريقة، بعد اندلاع النيران...
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...
بعد يومين من الحريق الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام وسط باريس،...
نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة...
شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص...
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام...