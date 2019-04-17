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الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية رغدة، خلال لقائهما بإحدى المناسبات الخاصة.



الفنانة السورية ظهرت في الصورة بملامح مختلفة كثيرا، نظرا لتقدمها في العمر، كما صبغت شعرها باللون الأشقر الفاتح الأقرب إلى الأبيض مما منحها عمرا إضافيا.


سالي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ” انا بموت فى الست دى و لما قابلتها و اتكلمت معاها حبيتها اكتر واول سؤال فين المتوحشة؟ رغدة ..بحبك”.


عدد كبير من الجمهور عبروا عن صدمتهم الشديدة من إطلالة رغدة، حيث أكدوا أنهم لم يعرفوها في البداية، نظرا لتغير ملامحها كثيرا.


وكان قد تم تكريم الفنانة رغدة مؤخرا، خلال حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تم تكريمها خلال الحفل عن مسيرتها السينمائية الطويلة.


وبعد تكريمها، شنت رغدة هجومًا حادًا على منظمي مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، حيث انتقدت في تصريحات صحفية لها تكريم الفنانة مي الغيطي، معها في نفس المهرجان، قائلة: «كيف يتساوى فنان ابن إمبارح مع النجوم الذين شاركوا مع عمالقة الفن».




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