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إيطالي يخدع الجميع متظاهرا بالشلل 12 سنة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشفت السلطات الإيطالية أن مواطنا كان يتظاهر بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 12 سنة، من أجل الحصول على فوائد ومعونات تمنحها الحكومة الإيطالية لأمثاله.



وتفيد "Daily Mail" بأن روبيرتو غوغليلمي (55 سنة)، تمكن من خداع اللجنة الطبية المختصة، وحصل على وثيقة تثبت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، حصل بموجبها على جميع الفوائد والمعونات والتسهيلات التي تضمنها القوانين الإيطالية.



وساهم غوغليلمي في النضال الذي خاضه ذوو الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين ظروفهم، ومن خلال ذلك استقبله بابا الفاتيكان، وشكره على نشاطه المتميز من أجل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.


ووفقا للصحيفة، فقد تظاهر روبيرتو غوغليلمي في عام 2007 بأنه ضحية حادث مرور، وحصل على وثيقة تؤكد أنه عاجز عن الحركة. ولكن قبل فترة قريبة، اتضح أن الوثيقة مزورة.


وقبل أيام، سافر روبيرتو جوا إلى فلورنسا، وهناك، لاحظ ممثلو السلطات أنه نزل من الطائرة بنفسه من دون مساعدة. وأثبتت نتائج التحقيق معه أنه مخادع، وأنه يستطيع الحركة على قدميه بصورة طبيعية دون مساعدة خارجية. لذلك، قرر المحققون وضعه تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق.




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