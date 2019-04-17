نوير, يكشف, موعد, عودته, للملاعب,

كشف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، موعد عودته المتوقع للملاعب، في ظل معاناته من إصابة في ربلة الساق.

وقال نوير، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن إصابته: "من الصعب تحديد موعد العودة الآن، لكن هدفي هو التعافي في أقرب وقت ممكن، وأعتقد أنني سأعود أمام لايبزيج".وسيزور الفريق البافاري لايبزيج، يوم 11 مايو/آيار المقبل، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الألماني.ومن جهة أخرى، حث نوير زملاءه على بذل كل ما لديهم، حتى نهاية الموسم الجاري، لمواصلة التقدم على بوروسيا دورتموند في سباق البوندسليجا، إلى جانب التأهل لنهائي كأس ألمانيا.وفي ختام تصريحاته، أثنى نوير على زميله، الحارس سفين أولريتش، الذي عوض غيابه من قبل، حيث قال: "لقد قدم مستويات رائعة في عدة مناسبات، ولست قلقًا على الفريق في وجوده".