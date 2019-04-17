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خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها الأخيرة.



وقد أطلت وهبي على متابعيها على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة عصرية شبابية وكلاسيكية.


وارتدت وهبي فستانا قصيرا ذات اكمام واسعة طويلة من علامة بالمان العالمية، وتميز بالشراشيب الملونة التي أعطت نكهة مميزة للفستان، ونسقت عليه حزاما معدنيا حول منطقة الخصر.


هذا الفستان بلغ ثمنه حوالي 6000 دولار أميركي.




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