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ناسا تفجر مفاجأة كبيرة: العثور على أرض جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في خطوة لا بد أنه سيكون لها تداعيات كبيرة على مستوى العالم أعلنت ​وكالة الفضاء الأميركية ناسا​ بعد سنة من إطلاقها مكوكها الفضائي في مهمة مستحيلة أنه حقق مفاجأة بإكتشافه لكوكب خارج المجموعة الشمسية، له نفس حجم الكرة الأرضية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية فقد حصلت ناسا على المعلومات بواسطة المكوك الذي أطلق القمر الصناعي الاستكشافي (tess)، والذي رصد مكان أول أرض خارج مجموعتنا الشمسية.


واشارت الصحيفة الى أن الكوكب الجديد الذي أطلقوا عليه اصطلاحاً اسم "الأرض الجديدة" يبعد عن أرضنا 53 سنة ضوئية، أي أنه يلزم البشر للوصول إلى الكوكب مركبة تسير بسرعة الضوء البالغة 300 ألف كيلومتر في الثانية للوصول إلى الكوكب.


ويعتقد العلماء أن الأرض الجديدة، لديها غلاف جوي أقرب ما يكون إلى أرضنا.




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