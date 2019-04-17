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لينجارد: ميسي أحضر معه أفضل أداء له



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه لعبت دورًا حاسمًا في الخسارة أمام برشلونة بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسجل ليونيل ميسي هدفين وأضاف فيليبي كوتينيو هدفا آخر، ليتأهل برشلونة إلى نصف النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، بفوز البلوجرانا أيضًا بهدف نظيف من خطأ لمدافع اليونايتد لوك شاو.


وارتكب لاعبو مانشستر يونايتد مجموعة من الأخطاء المؤثرة من الناحية الدفاعية، وهو ما علق عليه لينجارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء بقوله "لا يمكنك ارتكاب أخطاء في مثل هذه المباريات، سيطرنا في الدقائق الـ15 الأولى، وسنحت لنا الفرص، وكان من الممكن أن تختلف النتيجة".


وتحدث لينجارد عن تألق ميسي بقوله "ليونيل ميسي جلب معه أفضل أداء له الليلة، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، واستغل الفرص المتاحة له، الفرص في هذه المباريات الكبيرة حاسمة".


وختم "كل ما يمكن أن نفعله هو المضي قدما، كنا دائمًا المرشحين الأقل حظًا لكن توجب علينا دعم أنفسنا والإيمان بقدراتنا".




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