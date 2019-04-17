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دواء للسكري قد يساهم في إنقاذ الملايين من مرضى الكلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد أطباء أن دواء يستخدم للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري، يساعد كذلك على منع أو إبطاء أمراض الكلى، والتي تتسبب في ملايين الوفيات سنويا حول العالم.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة اختبرت عقار "إنفوكانا" لداء السكري، الخاص بشركة يانسن للأدوية، مشيرة إلى أن النتائج نوقشت أول الثلاثاء في اجتماع طبي في أستراليا.


وفي الدراسة، جرى منح حوالي 13000 شخص يعانون من مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى المزمنة من جميع أنحاء العالم حبوب "Invokana".


ووجد المراقبون أن 4400 شخص عولجوا بعد عملية علاج دامت عامين ونصف في المتوسط، وهو ما يعني أن الدواء يساعد بشكل واضح في علاج أمراض الكلى.


كما توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء كانوا أقل عرضة بنسبة 30 في المئة للإصابة بالفشل الكلوي أو الحاجة إلى غسيل الكلى، أو الوفاة المرتبطة بالكلى أو القلب.


وقالت الدكتورة جولي إنغيلفنغر "النتائج كانت مثيرة لكن لا يمكن المبالغة في تقييم أهمية هذه الدراسة إلا بعد إجراء اختبارات أخرى وأبحاث على مرضى جدد".


ويكلف الدواء حوالي 500 دولار شهريا في الولايات المتحدة، لكن الأمر يتوقف في نهاية المطاف على شركات التأمين.


ويعاني حوالي 30 مليون أميركي وأكثر من 420 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من أمراض السكري، ومعظم الحالات من النوع الثاني، المرتبط بالسمنة.




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