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برنامج رامز جلال مهدد بعدم العرض في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ازمة كبيرة يواجهها برنامج الفنان المصري ​رامز جلال​ التي ينتمي لنوعية برامج المقالب، وذلك بسبب عدم حصوله على ترخيص بالعرض حتى الآن.



ووفقاً لما أكدته سهام صالح وكيل أول نقابة ال​إعلام​يين، التي قالت أنه لا يوجد أي برنامج تقدم بتصريح للعرض خلال شهر رمضان المقبل، وبالتالي يواجه برنامج رامز أزمة تهدد عرضه رغم الملايين التي أنفقت عليه هذا العام.


وكان جلال قد قام مؤخرًا بتسديد 7 ملايين جنيه لمصلحة الضرائب في مصر، وأوضح مصدر مسؤول بالضرائب أنه الأعلى تسديدًا للضرائب هذا العام.




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