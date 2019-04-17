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صور - إنفجار طنجرة ضغط داخل مطبخ في فندق بايلات يؤدي الى انهيار السقف واصابة 6 عمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انفجرت ظهر اليوم الأربعاء طنجرة ضغط كبيرة داخل مطبخ بفندق في مدينة ايلات ما أدى لانهيار جزء من السقف، حيث وصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان وعملت على معالجة الحاصل الى جانب اجراء عمليات بحث ومراقبة للتأكد من عدم وجود عالقين وكذلك فصل مصادر الغاز والكهرباء في الفندق. 



يشار إلى أنّ الحادث أسفر عن إصابة 6 عمّال حيث قدّمت لهم طواقم نجمة داوود الحمراء الإسعافات الأولية ونقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج بحالة طفيفة.




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