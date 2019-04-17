صور - إنفجار طنجرة ضغط داخل مطبخ في فندق بايلات يؤدي الى انهيار السقف واصابة 6 عمال

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أرسلت النائبة عايدة توما - سليمان (ألجبهة) رسالة مستعجلة إلى نائب وزير الامن...
جاءنا في بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، اليوم الاربعاء : "واجه خريجو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : خلال نشاط مبادر...
ستقام عطلة عيد الفصح 2019 بين. 19/4/19 – 19/4/27 سيتم إغلاق مكاتب التنفيذ خلال الأيام...
بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة...
يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الاسير الفلسطيني، والذي أقرّه المجلس الوطني...
اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى...
جاء في ييان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : فجر هذا اليوم،...
أعلنت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست . اذ حصل حزبا الليكود وكاحول لفان على 35...
اقتحمت قوات الشرطة ، صباح الأربعاء، حي وادي ياصول في بلدة سلوان بمدينة القدس،...