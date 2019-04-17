شاهدوا, …, اول, برومو, لمسلسل, الهيبة, الحصاد, رمضان, 2019,

نشر الحساب الرسمي لشركة “صبّاح إخوان” الفيديو الترويجي الأول للجزء الثالث من المسلسل الرمضاني “الهيبة- الحصاد”، ظهر من خلاله في شكل جليّ انتقال أحداث المسلسل من الضيعة الافتراضية “الهيبة” إلى بيروت.

يُسمع بطل العمل جبل شيخ الجبل (الممثل تيم حسن) يقول: “نحن شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا والموت حق”، ليوصِل في أكثر من مشهد رسائل تشير إلى عنصر التشويق الذي ينتظر المشاهد: “لا أحد سيدعس على خيال من خيالاتنا طول ما فيي نفس… إذا بلشت شي رح تكملو… غلطة بألف كفرة”.الفيديو الترويجي يظهر أيضاً اللقاء الأول الذي سيجمع تيم حسن بالممثلة سيرين عبدالنور، فيما يظهر في آخر إلى جانب عائلته، من منى واصف إلى أويس مخللاتي، فيما لا يظهر شاهين (الممثل عبده شاهين)، ليعود ويطل جبل قائلاً: “أنا جبل سلطان شيخ الجبل ابن الهيبة شقفة من هالبلد”.المسلسل من كتابة باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي، وكشفت شركة “صبّاح اخوان” المنتجة للعمل عن البوستر الرسمي للمسلسل، معلنة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن النجوم المشاركين في العمل المُنتظر بعنوان “صار وقت الحصاد”. وظهر في مقدّمة الصورة الإعلانية تيم حسن وسيرين عبدالنور ومنى واصف وجوزف بو نصار وعبده شاهين وروزينا لاذقاني وختام اللحام وأويس مخللاتي ومحمد عقيل وعباس جعفر وناظم عيسى وخالد السيد.