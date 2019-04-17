الطيبي:, وزارة, الصحة, تسمح, لطلاب, الفيزوترابيا, في, جامعة, جنين, بالتقدم, لامتحان, الدولة,

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انفجرت ظهر اليوم الأربعاء طنجرة ضغط كبيرة داخل مطبخ بفندق في مدينة ايلات ما أدى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : خلال نشاط مبادر...
ستقام عطلة عيد الفصح 2019 بين. 19/4/19 – 19/4/27 سيتم إغلاق مكاتب التنفيذ خلال الأيام...
بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة...
يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الاسير الفلسطيني، والذي أقرّه المجلس الوطني...
اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى...
جاء في ييان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : فجر هذا اليوم،...
أعلنت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست . اذ حصل حزبا الليكود وكاحول لفان على 35...
اقتحمت قوات الشرطة ، صباح الأربعاء، حي وادي ياصول في بلدة سلوان بمدينة القدس،...
منذ بداية عام 2019 قُتل 91 شخصًا في حوادث الطرق, ستة منهم في الأسبوع الماضي. 30 من...