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الطيبي: وزارة الصحة تسمح لطلاب الفيزوترابيا في جامعة جنين بالتقدم لامتحان الدولة



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جاءنا في بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست د. أحمد الطيبي،  اليوم الاربعاء : "واجه خريجو كلية العلاج الطبيعي في الجامعة العربية الأمريكيه في جنين مشاكل طلبات جديدة من قسم الترخيص في وزارة الصحة للسماح لهم التقدم للإمتحان الدولة القادم في أول أيار وخاصة حول التطبيق الاكلينيكي".




وأضاف البيان: "وكان د. أحمد الطيبي، رئيس مشترك لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، قد طرح الموضوع مع بروفيسور يتسيف، مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة وطاقمه في وزارة الصحة مطالبا بتذليل هذه العقبة قبل موعد الامتحان".


وتابع البيان: "وبعد جهد متواصل تلقى النائب د. أحمد الطيبي اتصالاً من بروفيسور يتسيف من وزارة الصحة وفيه أبلغه بموافقته على السماح لمجموعة طلاب الفيزيوتيرابيا خريجي الجامعة العربية الأمريكية في جنين بدخول الامتحان القريب أول أيار.


د. الطيبي: "لن نتوقف ولن نكل في مساعدة أبناء مجتمعنا، ونطرق جميع الأبواب لحل مشاكلكم.. كما عهدتمونا. نتمنى لكم النجاح والتوفيق في امتحان الدولة ولكافة طلابنا في مختلف التخصصات النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية لما في من منفعة لمجتمعنا" ".




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