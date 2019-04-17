+ - إليسا تعلن خبرين: الأول سيّء والثاني سعيد

اعلنت الفنانة اليسا خبرين لجمهورها الاول وصفته بالسيء وهو تأجيل اطلاق كليب كرهني الذي كان من المقرر ان يصدر اليوم الاربعاء واكدت ان السبب هي انجي جمال وانها تريده بأفضل صورة ممكنة. الخبر الثاني سعيد وهو انها ستتواجد في حفلات في المغرب وتونس هذا الصيف.

فهل تحل اليسا ضيفة على مهرجان موازين في المغرب؟اليسا ستكون هذا العام ايضا ضيفة مهرجانات اعياد بيروت في حفل منتظر سنويا.وتواصل ​​إليسا​​ تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"، ونشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس هذا العمل المنتظر