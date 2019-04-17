بنك, مركنتيل-, يافة, الناصرة, يشارك, في, يوم, الأعمال, الخيرية,

شارك موظفو بنك مركنتيل في يافة الناصرة هذه السنة أيضًا في يوم الأعمال الخيرية في القرية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس المحلي وتخلّلتها العديد من النشاطات التطوعية في أنحاء البلدة (المدارس، بيوت المسنين، المراكز الجماهيرية والحدائق العامّة).

وقد قام موظفو فرع مركنتيل في القرية بالمساعدة في أعمال البستنة التي جرت في المركز الجماهيري في القرية، واختتمت الفعالية في حفل بمشاركة كل المتطوعين الذين ساهموا في نجاح اليوم.مديرة فرع مركنتيل- يافة الناصرة، السيدة سهير شوباش، قالت في نهاية اليوم: "إحتفل بنك مركنتيل هذه السنة بمرور 100 عام على تأسيسه، 100 عام من الأعمال المصرفية والنشاطات المجتمعية مرتبطة ببعضها بعضًا. يوم الأعمال الخيرية هو قمة العطاء بالنسبة لنا، علمًا أن البنك يدمج طوال السنة بين المساهمة لصالح المجتمع العربي والعمل المصرفي. يقوم البنك كمنظمة في المساهمة بشكل كبير في المجتمع وكذلك موظفونا فهم يتطوّعون بشكل دائم في عدة مجالات وفعاليات. هذا اليوم هو فخر لنا وللجميع كوننا جزءًا من منظمة تضع العطاء الاجتماعي نصب عينها وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من كيانها والـ DNA خاصتها. شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم، سُعدنا بأعمال الخير التي نفّذناها وسنستمر في فعل الخير".