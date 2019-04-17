باكستان:, مقتل, ما, لايقل, عن, 50, شخصا, جراء, الفيضانات,

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كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...
اهتزت أرجاء فرنسا بخبر حريق كنيسة "نوتردام" التاريخية العريقة، بعد اندلاع النيران...
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...
بعد يومين من الحريق الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام وسط باريس،...
نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة...
شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص...
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام...
أحيت جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية " القدس " بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في...
دخل كاهن بطل إلى كاتدرائية نوتردام أثناء نشوب الحريق الكارثي داخلها، مخاطرا...
شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين 15 أبريل، كارثة حقيقية باندلاع حريق ضخم...