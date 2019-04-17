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باكستان: مقتل ما لايقل عن 50 شخصا جراء الفيضانات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي ما لايقل عن 50 شخصا حتفهم في باكستان، عقب هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات غامرة، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء.



وقالت ريما زوبيري، المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه للوديان والرياح الشديدة.


ويجري علاج نحو 150 شخصًا في المستشفى، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.


وقال وزير الإعلام فؤاد شودري إن الحكومة وضعت قوات الجيش ووكالات الإنقاذ على أهبة الاستعداد، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار.




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