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مصري يقتل زوجته بسبب ثرثرتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقدم مواطن مصري على قتل زوجته بنهاية درامية، بعد مشادة كلامية بينهما، وارتفاع صوتها عليه نتيجة خلافات على متطلبات المنزل.




ودخل الزوج في مشادة كلامية مع زوجته، بسبب خلافات على متطلبات المنزل، الأمر الذي قابله الزوج بطلب خفض صوتها، لكنها رفضت الاستجابة لتحذيراته، قائلا لها إنه مجهد ويعاني من صداع، لكن الزوجة استمرت في حديثها.


وسحب عصا يستند عليها أثناء المشي وضربها عدة مرات على رأسها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نزيف حاد وتهتك في الجمجمة.


واعتقد الجاني في بداية الأمر أن زوجته أغمي عليها، نتيجة لإصابتها بأعراض الشيخوخة، وذهب بها إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد الطبيب أنها توفيت نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها.


وألقت الشرطة القبض على المواطن المصري، وقال في التحقيقات: "زوجتي دائما ما كانت ترفع صوتها علي وتثرثر وتخاصم".. "رجعت إلى البيت واعتدت على الخروج والجلوس أمام المنزل، وأصلي وأذهب لتناول وجبة الغذاء فنشبت مشادة بيني وبينها، وقتها كنت أشعر بالصداع، وهي لا تريد الكف عن الحديث واختلاق المشاكل فحدثتها، وضربتها 3 ضربات حتى فارقت الحياة.




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