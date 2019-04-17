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دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من الكلاب.



وفي الدراسة، جمع الباحثون عينات من لحى 18 رجلا، وفراء 30 كلبا. وكشف التحليل عن وجود جراثيم معروفة بأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، في نحو نصف اللحى المدروسة.


وفي الوقت نفسه، احتوت لحى جميع الرجال على تعدادات ميكروبية عالية، في حين ظهر التلوث الميكروبي نفسه لدى 23 كلبا فقط.


وقال البروفيسور أندرياس غوتزيت: "وجد الباحثون تلوثا جرثوميا أعلى بكثير في العينات المأخوذة من لحى الرجال، مقارنة بفراء الكلاب".


وعلى الرغم من أهمية النتائج الأخيرة، إلا أنه من المهم مراعاة واقع أن حجم الدراسة صغير جدا، وأن هناك حاجة لإجراء دراسات أكبر في المستقبل.


ومؤخرا، كشفت إحدى الدراسات أن اللحية يمكن أن توفر حماية للرجال من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، بينما وجدت دراسة أخرى أن لحى الرجال تزيد من جاذبيتهم.




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