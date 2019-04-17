يوم, الأعمال, الخيرية, برعاية, بنك, مركنتيل, في, طمرة,

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شارك موظفو بنك مركنتيل في يافة الناصرة هذه السنة أيضًا في يوم الأعمال الخيرية في...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...
في قسم التصوير الاشعاعي بالمركز الطبي بادا- بوريا، نعرض على النساء خدمة جديدة...
حضر د. فراس صباح أخصائي علاج الروماتيزم والأمراض المفصلية في المركز الطبي باده-...
في إطار نشاطاته لصالح المجتمع يقدّم بنك مركنتيل الكثير من المساهمات في مجال...
بمناسبة عيد الفصح المجيد اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة عيد مميزة...
تواصل شركة بريچات ، المختصة في إنتاج العصائر والمشروبات التي تعتمد على فاكهة...
أكثر من 150 امرأة حامل ونساء حديثات الوالدية وصلن يوم الجمعة 5.4.2019 لمعرض “بايبي با...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...