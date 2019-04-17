يوم, الأعمال, الخيرية, برعاية, بنك, مركنتيل, في, طمرة,

شارك المئات من موظفي بنك مركنتيل في رسم بسمة مركنتيل الخضراء من جنوب البلاد حتى شمالها، وذلك في يوم الأعمال الخيرية الذي نُظّم مؤخرًا. حيث شاركوا في عدة فعاليات لصالح المجتمع: زيارة المستشفيات، فعاليات إثراء وإبداع مع المسنين ومع شباب في خطر، وموظفون آخرون ساعدوا في أعمال البستنة، طلاء ودهان، طبخ وخبز وغيرها الكثير.

وكعادته في كل سنة، شارك فرع مركنتيل- طمرة بيوم الأعمال الخيرية الذي أقيم في بيت المسنين "الرحمة" في البلدة، بحضور كل من الدكتور سهيل ذياب، رئيس البلدية، السيد أنور ذياب مدير بيت المسنين، السيد شهاب ياسين، مركّز فعاليات المركز الجماهيري في البلدة وطاقم العاملين في بيت المسنين وموظفي البنك.في إطار عملهم قام طاقم الموظفين، بمشاركة رئيس البلدية ومدير فرع البنك، السيد موسى جمعة، بزراعة الأزهار والرسم على جدران مبنى بيت المسنين.وفي كلمته حول يوم الأعمال الخيرية، قال مدير الفرع، موسى جمعة: "يوم الأعمال الخيرية هو قمة العطاء بالنسبة لنا، علمًا أن البنك يدمج طوال السنة بين المساهمة لصالح المجتمع العربي والعمل المصرفي. يقوم البنك كمنظمة في المساهمة بشكل كبير في المجتمع وكذلك موظفونا فهم يتطوّعون بشكل دائم في عدة مجالات وفعاليات. هذا اليوم هو فخر لنا وللجميع كوننا جزءًا من هيئة تضع العطاء الاجتماعي نصب عينها وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من كيانها والـ DNA خاصتها. شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم، سُعدنا بأعمال الخير التي نفّذناها وسنستمر في فعل الخير".