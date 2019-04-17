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إطار خشبي سبب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اهتزت أرجاء فرنسا بخبر حريق كنيسة "نوتردام" التاريخية العريقة، بعد اندلاع النيران بها بشكل مفاجئ، دون سبب واضح.



وقبل ساعات، صرح الخبراء بأنّ النيران اندلعت بسبب الإطار الخشبي الموجود بمحيط الكنيسة من الداخل، إذ اشتعلت النيران به بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتراق الكاتدرائية بأكملها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتكون الإطار الخشبي الذي يرجع تاريخه إلى 850 عامًا، من الخشب بشكل كامل، ويجب استخدام نحو 1300 شجرة لإعادة ترميمه مرة أخرى.


وقال المتحدث باسم الكاتدرائية أندريه فينوت، إنّ كل شيء احترق بالكامل، ولم يتبق أي قطعة من الإطار الخشبي الكبير.


ووفقًا لما أعلن الموقع الرسمي لـ "نوتردام"، فإنّ الإطار يتكون من نحو 52 فدانًا من الخشب المجموع، ويعمل الإطار كأساس لسقف الكنيسة البالغ ارتفاعه 115 قدمًا، بينما أعلنت فرق الإطفاء بالعاصمة الفرنسية باريس، السيطرة على الحريق وإخماده بشكل جزئي، بعد قضاء ليلة طويلة لمحاولة إخماد الحريق الهائل.


وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنّ الحريق أدى إلى انهيار برج الكاتدرائية وسقفها، موضحًا أنّه سيعمل على إعادة ترميم المعلم التاريخي، الذي أدى حريقه لإحداث صدمة وحزن كبير في العالم.


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